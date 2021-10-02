Катер загорелся в акватории Финского залива — фото и видео

Снимки с места событий появились в социальных сетях.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, маломерное судно загорелось в акватории Финского залива возле яхт-клуба «Балтиец».
Сильный дым поднимающийся с небольшого объекта виден за несколько киллометров.
Рядом можно увидеть два небольших судна – яхту и весельную лодку.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Вам будет интересно
Пожилая женщина оказалась в ловушке в результате пожара на третьем этаже многоэтажки. Надышавшись угарным газом, у нее не оставалось сил...
01.10.2021 72