Катер загорелся в акватории Финского залива — фото и видео

Снимки с места событий появились в социальных сетях.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, маломерное судно загорелось в акватории Финского залива возле яхт-клуба «Балтиец».

Сильный дым поднимающийся с небольшого объекта виден за несколько киллометров.

Рядом можно увидеть два небольших судна – яхту и весельную лодку.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today