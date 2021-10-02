Катер загорелся в акватории Финского залива — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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Снимки с места событий появились в социальных сетях.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, маломерное судно загорелось в акватории Финского залива возле яхт-клуба «Балтиец».

Сильный дым поднимающийся с небольшого объекта виден за несколько киллометров.

Рядом можно увидеть два небольших судна – яхту и весельную лодку.

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Катер загорелся в акватории Финского залива - фото и видео финский залив, судна, спасатели, Россияне, Россия, происшествие, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, КатераИсточник: vk.com/spb_today
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