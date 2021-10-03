Стало известно, где 3 октября зафиксированы 241 новый случай COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 241 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 3 октября.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+7), Пикалёво (+4), Бор (+1).
Волосовский район: Волосово (+5), Торосово (+1), Большая Вруда (+1), Остроговицы (+2), Рабитицы (+1).
Волховский район: Волхов (+2), Паша (+2), Старая Ладога (+1), Селиваново (+1).
Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+15), Кудрово (+8), Янино-1 (+5), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+2), Сертолово (+3), Осельки (+1), Кузьмоловский (+3), Старая (+3), Токсово (+2), Романовка (+2), Гарболово (+1), Свердлова (+3), Мяглово (+1), Павлово (+1), Куйворы (+1).
Выборгский район: Выборг (+4), Глебычево (+3), Рощино (+1), Приморск (+10).
Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Монделево (+1), Коммунар (+3), Покровская (+2), Большие Колпаны (+1), Химози (+2), Елизаветино (+1), Старые Черницы (+1), Нижняя (+1), Кобринское (+1), Большая Ивановка (+1), Натальевка (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Котельский (+2), Кингисеппский (+1), Котлы (+1).
Киришский район: Кириши (+13), Будогощь (+2), Пчевжа (+1), Пчева (+1).
Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Павлово (+1), Мга (+2).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Старая Слобода (+1), Доможирово (+1), Тервеничи (+1).
Ломоносовский район: Горбунки (+2), Лаголово (+1), Виллози (+1), Разбегаево (+1), Кипень (+1), Горелово (+1).
Лужский район: Луга (+1), Осьмино (+1), Оредеж (+1), Володарское (+1), Саба (+1), Рель (+1).
Подпорожский район: Подпорожье (+6).
Приозерский район: Приозерск (+1), Кузнечное (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+9), Гостицы (+1), Старополье (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+14), Бор (+1), Цвылёво (+1), Ганьково (+1), Царыцино Озеро (+1).
Тосненский район: Никольское (+3), Тосно (+3), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Сельцо (+1), Любань (+2), Красный Бор (+1).