Стало известно, где 3 октября зафиксированы 241 новый случай COVID-19 в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 241 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 3 октября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+7), Пикалёво (+4), Бор (+1).

Волосовский район: Волосово (+5), Торосово (+1), Большая Вруда (+1), Остроговицы (+2), Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Паша (+2), Старая Ладога (+1), Селиваново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+15), Кудрово (+8), Янино-1 (+5), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+2), Сертолово (+3), Осельки (+1), Кузьмоловский (+3), Старая (+3), Токсово (+2), Романовка (+2), Гарболово (+1), Свердлова (+3), Мяглово (+1), Павлово (+1), Куйворы (+1).

Выборгский район: Выборг (+4), Глебычево (+3), Рощино (+1), Приморск (+10).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Монделево (+1), Коммунар (+3), Покровская (+2), Большие Колпаны (+1), Химози (+2), Елизаветино (+1), Старые Черницы (+1), Нижняя (+1), Кобринское (+1), Большая Ивановка (+1), Натальевка (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Котельский (+2), Кингисеппский (+1), Котлы (+1).

Киришский район: Кириши (+13), Будогощь (+2), Пчевжа (+1), Пчева (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Павлово (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Старая Слобода (+1), Доможирово (+1), Тервеничи (+1).

Ломоносовский район: Горбунки (+2), Лаголово (+1), Виллози (+1), Разбегаево (+1), Кипень (+1), Горелово (+1).

Лужский район: Луга (+1), Осьмино (+1), Оредеж (+1), Володарское (+1), Саба (+1), Рель (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+6).

Приозерский район: Приозерск (+1), Кузнечное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+9), Гостицы (+1), Старополье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+14), Бор (+1), Цвылёво (+1), Ганьково (+1), Царыцино Озеро (+1).

Тосненский район: Никольское (+3), Тосно (+3), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Сельцо (+1), Любань (+2), Красный Бор (+1).

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