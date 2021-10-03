В Буграх молодой парень убил собственную мать и трехлетнюю сестру

Трагедия произошла минувшим днем, 2 октября. Маленькой девочке убийца приходился приемным братом.

Тела 46-летней женщины и ее трехлетней дочери были найдены в доме по улице Шекспира в поселке Бугры. По подозрению в двойном убийстве задержали сына погибшей женщины.

Фото: 78.ru Фото: 78.ru

Трехлетней девочке задержанный приходился приемным братом. Позже портал 78.ru опубликовал жестокие кадры с места преступления.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, молодой человек задушил сестру, пока родителей не было дома. Когда они вернулись, он набросился с ножом и на свою мать. На момент прибытия правоохранителей женщина была еще жива.

На данный момент возбуждено уголовное дело по 105 УК РФ (убийство двух лиц). На место гибели матери и ее дочки приезжал замглавы регионального следственного управления.