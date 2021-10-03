В Петербурге столкновение двух иномарок закончилось гибелью велосипедиста

Жуткая авария с погибшим и пострадавшими произошла минувшим поздним вечером, 2 октября. От силы удара одну из иномарок отбросило в проезжавшего велосипедиста. Он погиб на месте.

О происшествии рассказали в группе в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 2 октября, около 23 вечера на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов «Ауди» столкнулся с «Субару», за рулем которой был 22-летний молодой человек. Столкновение было такой силы, что «Субару» отбросило в 41-летнего велосипедиста и 14-летнего подростка, проезжавших мимо.

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От полученных травм велосипедист погиб на месте. Также сообщается о пострадавших 17-летней пассажирке «Субару» и 14-летнем подростке на велосипеде. Они оба были госпитализированы.