Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти

На связь с ленинградцами по прямой телефонной линии глава региона выйдет в понедельник, 4 октября. Публикуем номера телефонов, по которым можно поделиться с губернатором о наболевшем.

В понедельник, 4 октября Александр Дрозденко с 16.00 до 17.00 будет лично принимать телефонные звонки от жителей Ленобласти.

На прямой линии будут присутствовать главы администраций районов Ленинградской области, связь с которыми будет установлена в режиме видеоконференции.

Связаться с главой 47-го региона можно будет по следующим номерам:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.