Солистка «Тату» объявила о воссоединении группы

Елена Катина, одна из бывших участниц известного музыкального проекта «Тату», заявила о воссоединении группы в следующем году.

Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года, — сообщила певица в своем Instagram.

Заявившая о возобновлении проекта Елена Катина также уточнила, что выступит со второй солисткой группы Юлией Волковой. Помимо прочего, она сообщила о выходе сериала о «Тату» с участием обеих участниц группы.

Отметим, что творческий коллектив окончательно распался в 2014 году. Однако желание у участниц группы уйти в сольную карьеру появилось еще в 2009 году.