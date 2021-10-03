Солистка «Тату» объявила о воссоединении группы

Елена Катина, одна из бывших участниц известного музыкального проекта «Тату», заявила о воссоединении группы в следующем году.
Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года, — сообщила певица в своем Instagram.
Заявившая о возобновлении проекта Елена Катина также уточнила, что выступит со второй солисткой группы Юлией Волковой. Помимо прочего, она сообщила о выходе сериала о «Тату» с участием обеих участниц группы.
Отметим, что творческий коллектив окончательно распался в 2014 году. Однако желание у участниц группы уйти в сольную карьеру появилось еще в 2009 году.
Вам будет интересно
Сотрудники Южной оперативной таможни и УФСБ по Ростовской области задержали в порту Азова восемь советских бронетранспортеров. Получатель военной техники находится...
01.10.2021 167