В России снова обновился рекорд по заболевшим и умершим от Covid-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику смертности и заболеваемости среди россиян.

По стране в минувшие сутки выявлено 25 769 случаев заболевания. При этом, вчера было зафиксировано 25 219 новых случаев. На первом месте, как и всегда, по числу заболевших идет Москва (4 294 заболевших), на втором — Петербург (2 463).

Число летальных исходов по России составило 890 случаев (прирост — 4 человека в сравнении с прошлым днем).

Ранее стало известно, где 3 октября зафиксированы 241 новый случай COVID-19 в Ленинградской области.