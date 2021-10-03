Под Всеволожском две девочки наткнулись на тело зверски убитой женщины

У деревни Мяглово во Всеволожском районе дети нашли тело убитой женщины. То, как с ней расправились, может повергнуть в шок.

Об этом стало известно порталу Фонтанка в воскресенье, 3 октября. Накануне вечером всеволожской полиции поступил звонок от 36-летнего петербуржца. Он рассказал о мёртвой женщине, найденной во время велосипедной поездки в Мяглово.

Сперва на тело женщины наткнулись две девочки. Они побоялись подходить ближе и позвали на помощь проезжавшего на велосипеде мужчину. Он то и позвонил в полицию.

Прибывшие на место преступления полицейские увидели на шее и запястьях женщины следы, характерные при связывании и удушении. Также было зафиксировано отсутствие глазных яблок и перелом челюсти.