Выдача водительских прав за деньги в Приозерске привела инспектора на скамью подсудимых

В суд направлено дело экзаменатора ГИБДД, который неоднократно выдавал водительские права экзаменуемым за деньги, а также тем, кто был лишен удостоверения. При этом, инспектор уже был судим за похожие преступления.

Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти в воскресенье, 3 октября.

По материалам следствия, взятки инспектор брал в период с июня 2017 года по март 2018 года через посредников. За вознаграждение он выдавал водительские удостоверения без прохождения необходимых процедур. Аналогичным способом была налажена работа по восстановлению водительских прав тем, кто ранее был их лишен за нарушения ПДД.

В итоге обвиняемый попался на очередном эпизоде преступной деятельности. Используя все те же схемы, он принял экзамены у двух людей без проверки знаний и навыков управления машиной, а после внес ложные сведения в официальные документы. За это инспектор получил 13 и 15 тысяч рублей, соответственно.

В ходе расследования вскрылись еще три эпизода коррупции и подлога со стороны инспектора-экзаменатора. Ранее выданные им права будут аннулированы, а обвиняемый пойдет под суд.