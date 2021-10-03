Под Гатчиной пропала жена бизнесмена: от него потребовали 10 млн

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
chains-g49efe8215_1920
Фото: pixabay

Исчезнувшая женщина находится на пятом месяце беременности.

В ночь с 1 на 2 октября в деревне Большие Колпаны в Гатчинском районе Ленинградской области пропала беременная 35-летняя женщина. В полицию обратился ее муж-предприниматель.

Как сообщает «47news», супруга бизнесмена уехала из дома на белом BMW Х-Drive с номерами «т400кх» и больше не вернулась. Вечером мужчина получил сообщение на WhatsApp с номера супруги, в котором она просила как можно скорее собрать 10 миллионов рублей. После на связь она не выходила.

Известно, что жена находится на пятом месяце беременности, скандалов перед ее исчезновением в семье не было. Бизнесмен уверен, что его супругу похитили. Полиция устанавливает местонахождение пропавшей.

Вам будет интересно
Под Гатчиной пропала жена бизнесмена: от него потребовали 10 млн похищение, Гатчина
Выдача водительских прав за деньги в Приозерске привела инспектора на скамью подсудимых
В суд направлено дело экзаменатора ГИБДД, который неоднократно выдавал водительские права экзаменуемым за деньги, а также тем, кто был лишен...
03.10.2021 36
Автор