В Сосново подвыпивший водитель BMW на огромной скорости снес женщину с собакой

В Приозерском районе минувшим вечером произошла жуткая авария. 42-летний водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где шла 39-летняя женщина с собакой. Позже у водителя зафиксировали 0,8 промилле.

Об этом вечером, 3 октября сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Сам водитель в ДТП пострадал не сильно, а его 36-летнего пассажира зажало в разбитой машине, из которой его 20 минут не могли вытащить. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

Водитель на месте происшествия отказался проходить медосвидетельствование. Позже в больнице он надул 0.8 промилле.

Как отметил очевидец, скорость, с которой двигался лихач, была больше 100 км/ч. Не вписавшись в поворот, он задел женщину и собаку, которых от силы удара отбросило в забор вдоль проезжей части. Машина находилась в движении после столкновения еще около 50 метров, пока не снесла два дерева и не врезалась в забор.

Скорая помощь добиралась до места трагедии около 40 минут. Почти все это время женщина оставалась жива, однако прибывшие врачи констатировали смерть.

Буквально на расстоянии 20 метров от женщины сзади шли ее сын и его двоюродный брат возрастом около 10 лет. Они остались целы и невредимы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения​ ). Водитель автомобиля задержан на основании статьи 91 УПК РФ на 48 часов до суда о мере пресечения.