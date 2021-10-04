Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат по итогам 2021 года

Министерство экономического развития России спрогнозировало рост номинальной зарплаты по итогам 2021 года.

По данным газеты «Известия», ссылающейся на составленный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития на 2022 год, в этом году сохранится тенденция увеличения номинальной зарплаты жителей России.

В Москве и Тамбовской области темпы роста составят 9,8%, в Петербурге — 9,5%, в Калмыкии и Забайкалье прирост зарплат превысит 9%. Кроме того, заработные платы жителей Дагестана вырастут на 9%.

Худшая динамика будет наблюдаться в Республике Коми, там прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.

Лидерами списка по самым высоким показателям номинальной зарплаты (выше 90 тысяч рублей в месяц), согласно прогнозу, станут Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва, Камчатка, Колыма и Сахалин.

Наименьшие показатели (ниже 32 тысяч рублей в месяц) эксперты Минэкономразвития ожидают в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области.

В среднем по России в 2021-м прирост номинальной зарплаты составит 9,3%.

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Согласно прогнозу на 2024 год, наиболее сильные темпы прироста зарплат россиян ожидаются в Алтайском крае (+8%), Воронежской (+8%) и Ярославской областях (+8,5%). Также хороший прирост специалисты спрогнозировали в Башкортостане (+9%), Новосибирской области (+9%), Дагестане (+9,6%) и Калмыкии (+9,8%).