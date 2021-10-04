В Красном Селе женщина ушла за спиртным пока ее сын был один в горящей квартире

В Красносельском районе Петербурга пожарные спасли шестилетнего ребенка, едва не выпавшего из окна горящей квартиры. Его мама вернулась домой спустя 1,5 часа после пожара.

Об этом днем, 4 октября сообщает портал Мойка78 со ссылкой на группу Транспортный коллапс, Красное село в ВК.

Плачущего ребенка соседи услышали в ночь на субботу. Мальчик был на балконе и звал маму, высовываясь из окна. Прибывшие на место ЧП спасатели в квартиру через дверь попасть не смогли, им пришлось проникать внутрь через окно. По словам соседей, мать ребенка оставила его одного, когда пошла за спиртным в магазин.

Как сообщают очевидцы, женщина вернулась домой лишь через полтора часа. Все это время ребенок находился с пожарными. Также, по их словам, на место случившегося вызвали полицию.