За минувшие выходные двое ленинградцев стали жертвами автоугонщиков

Два угнанных и разбитых автомобиля нашли в кюветах Ленобласти в минувшие выходные дни. Одним из угонщиков оказался автослесарь, которому привезли дорогой «Лексус» на ремонт.

Как сообщает в понедельник, 4 октября, пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, утром 3 октября в полицию Всеволожского района поступила информация об аварии на выезде из поселка Корнево. Приехавшие сотрудники обнаружили в кювете белый Lexus 2019 года выпуска, принадлежащий 49-летней жительнице Кудрово.

Спустя несколько часов собственница авто обратилась в полицию с заявлением об угоне. Правоохранителям она рассказала, что 2 октября передала свой «Лексус» 39-летнему мужчине на ремонт. На следующий день горе-ремонтника задержали. В Отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Второй инцидент с угоном произошел в Киришском районе Ленобласти. Поздним вечером, 2 октября в полицию поступило сообщение, что на 20-м километре автодороги «Кириши — Будогощь» в кювете стоит белый «Рено» с пьяным водителем. Через пару часов в полицию обратился 52-летний владелец той самой машины ,что нашли в кювете ранее. В отношении задержанного также завели уголовное дело по той же статье.