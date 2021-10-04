Попова: заболеваемость коронавирусом растет в 67 регионах страны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в России.
Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9%, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
По ее словам, число заболевших одновременно увеличивается в 67 регионах, 13 — без значимой динамики, а в пяти пока заметно снижение. При этом, для 12 субъектов страны необходимы особые меры — там фиксируется высокая динамика заражений, передают РИА Новости.
«На Москву приходится не более 15%, также 6 и 11% — на Московскую область и Санкт-Петербург. Столичные регионы сегодня дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Это говорит о выравнивании в целом эпидпроцессов по стране», — подчеркнула Попова.
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03.10.2021 111