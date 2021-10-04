Попова: заболеваемость коронавирусом растет в 67 регионах страны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в России.

Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9%, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По ее словам, число заболевших одновременно увеличивается в 67 регионах, 13 — без значимой динамики, а в пяти пока заметно снижение. При этом, для 12 субъектов страны необходимы особые меры — там фиксируется высокая динамика заражений, передают РИА Новости.