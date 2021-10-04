В России рассматривают введение акциза на газировку

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Министерство финансов предлагает ввести акциз на безалкогольные газированные напитки. Один из аргументов инициативы — дополнительные налоги.

Об этом в понедельник, 4 октября, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2022 год.

Отмечается, что цель нововведения – ограничить потребление безалкогольных газированных напитков, а также привлечь дополнительные доходы в бюджет страны.

В Союзнапитках данное предложение не оценили, отметив, что экономических оснований на рост доходов в бюджет после введения акциза нет. Также в союзе опасаются негативных последствий акциза — производство может сократиться на 8-9%, а годовая прибыль отрасли сократится на 25,5-24,3 млрд рублей.

Вам будет интересно
В России рассматривают введение акциза на газировку Экономика, Россия, новый закон, налоги, акцизы
Российские ученые нашли вирусы, способные лечить рак молочной железы
Специалисты из института молекулярной биологии им. Энгельгардта выделили онколитические вирусы, которые могут избирательно уничтожать клетки опухоли. Например - клетки рака...
03.10.2021 119
Автор