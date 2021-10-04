В России рассматривают введение акциза на газировку

Министерство финансов предлагает ввести акциз на безалкогольные газированные напитки. Один из аргументов инициативы — дополнительные налоги.

Об этом в понедельник, 4 октября, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2022 год.

Отмечается, что цель нововведения – ограничить потребление безалкогольных газированных напитков, а также привлечь дополнительные доходы в бюджет страны.

В Союзнапитках данное предложение не оценили, отметив, что экономических оснований на рост доходов в бюджет после введения акциза нет. Также в союзе опасаются негативных последствий акциза — производство может сократиться на 8-9%, а годовая прибыль отрасли сократится на 25,5-24,3 млрд рублей.