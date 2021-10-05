Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение еще с пятью странами: Данией, Джибути, Перу, Новой Зеландией и ЮАР.

Решение приняли по итогам заседания оперштаба во главе с вице-премьером страны Татьяной Голиковой.

Так, в Новую Зеландию по маршруту Москва–Веллингтон будут летать два самолета в неделю. С аналогичной частотой из Москвы будут проводиться полеты в Перу, в Джибути и ЮАР. Кроме этого, в Данию по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген тоже будут летать два рейса.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Сейчас, помимо пяти новых, можно посещать 59 стран.