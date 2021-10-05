В Ленинградской областной больнице сменился руководитель

Должность главного врача Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) занял Сергей Алексеев, главный врач Ленинградского областного онкодиспансера.

Татьяна Тюрина – экс-руководитель ЛОКБ, возглавлявшая учреждение с 2015 года, назначена на пост заместителя председателя областного Законодательного собрания.

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По словам председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, при назначении нового руководителя учитывался принцип преемственности. Больница продолжит развитие и сохранит лидерские позиции.