Школа в Сертолово-2 за 565 млн рублей получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Открытие образовательного учреждения запланировано на 2022 год.

Общая площадь нового трехэтажного здания составила 11 тысяч квадратных метров. Здесь разместились учебные аудитории, мастерские, лаборатории, актовый зал на 450 зрителей, библиотека, спортивный зал с тренерской, раздевалками и душевыми, а также столовая и блок медицинских помещений.

Большая пришкольная территория включает в себя стадион с беговыми дорожками, площадки для командных игр, зону отдыха.

Здание построено по федеральной программе «Стимул» и сможет вместить 825 учеников. А в учебной программе предусмотрен проект «Из школы — в профессию», в рамках которого школьников подготовят к поступлению в престижные петербургские университеты — СПбГАСУ, Политех и Горный.

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях. Так до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ.