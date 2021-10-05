Школа в Сертолово-2 за 565 млн рублей получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Автор: Кира Нагорная
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Открытие образовательного учреждения запланировано на 2022 год.

Сертолово школа
Фото: lenobl.ru

Общая площадь нового трехэтажного здания составила 11 тысяч квадратных метров. Здесь разместились учебные аудитории, мастерские, лаборатории, актовый зал на 450 зрителей, библиотека, спортивный зал с тренерской, раздевалками и душевыми, а также столовая и блок медицинских помещений.

Большая пришкольная территория включает в себя стадион с беговыми дорожками, площадки для командных игр, зону отдыха.

Здание построено по федеральной программе «Стимул» и сможет вместить 825 учеников. А в учебной программе предусмотрен проект «Из школы — в профессию», в рамках которого школьников подготовят к поступлению в престижные петербургские университеты — СПбГАСУ, Политех и Горный.

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях. Так до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ.

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