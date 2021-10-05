Сын убил мать возле Кировска из-за ее нравоучений – подробности

Как сообщал ivbg.ru, еще 19 сентября 2021 года в садоводстве Строитель, расположенном недалеко от Кировска, в одном из дачных домов нашли труп 73-летней петербурженки. Стали известны подробности происшествия.

Вам будет интересно «Пусть умрет!»: жительница Перово ранила ножом сожителя и мешала ему вызвать полицию и скорую По информации ivbg.ru, 28 сентября в полицию Выборгского района позвонил житель поселка Перово и слабым голосом сообщил, что истекает кровью. Слова... 29.09.2021 433

Экспертиза показала, что смерть наступила от открытой раны головы вследствие удара тупым предметом. Орудием убийства стал газовый баллон. Возле станции метро «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге 4 октября около 12:00 задержан 44-летний сын погибшей. Следствие полагает, что он убил свою мать.

Задержанный дал признательные показания. Мотивом для убийства матери стали ее нравоучения. По словам мужчины, она говорила, что первая жена вышла за него замуж из-за квартиры, а что касается второй, то еще надо проверить, от кого дети.