Дмитрий Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID-19 в России

Главной причиной рекордной суточной смертности от коронавирусной инфекции в России является недостаточный уровень вакцинации, считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, количество летальных исходов заражения коронавирусом «вызывает обеспокоенность».

— Вирус становится злее, а уровень вакцинации у нас недостаточен. Как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку, — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что в настоящее время хороши любые методы, способствующие росту понимания необходимости вакцинации.

— Все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации. Без этого мы не сможем продвинуться, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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