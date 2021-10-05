В Ковалево петербуржцы стреляли из ружей и пили алкоголь на глазах полицейских, приехавших на их задержание

По информации ivbg.ru, 5 октября около 03:00 возле поселка Ковалево задержаны 50-летний и 46-летний жители Санкт-Петербурга. Ранее в этой местности раздались выстрелы.

Вам будет интересно Мужчина в куртке выпал из окна и разбился в Кудрово По информации ivbg.ru, 4 октября около 06:30 в полицию Всеволожского района сообщили о том, что возле дома № 3, расположенного... 05.10.2021 73

Мужчины в момент задержания были нетрезвы и пили алкоголь даже во время разговора с полицией. У младшего находилось ружье Huglu и разрешение на него. У старшего – ружье Mosberg, разрешения он не имел.

У задержанных изъяли оружие, 20 патронов и 4 пустых гильзы. Составлен административный протокол.