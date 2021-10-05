Несколько товарных вагонов перевернулись в Ленобласти – фото

По информации ivbg.ru, 5 октября 2021 года на железнодорожной станции Гатчина – Товарная – Балтийская в Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав.

Вам будет интересно В Ковалево петербуржцы стреляли из ружей и пили алкоголь на глазах полицейских, приехавших на их задержание По информации ivbg.ru, 5 октября около 03:00 возле поселка Ковалево задержаны 50-летний и 46-летний жители Санкт-Петербурга. Ранее в этой местности... 05.10.2021 46

По предварительным данным, в период с 14:20 до 14:50 произошло боковое столкновение с прибывающим поездом. С рельсов сошли пять вагонов, три из них перевернулись.

Фотографии с места события поликуют «Невские новости».