Водитель мопеда погиб в ДТП с двумя легковушками у Приозерска

Автор: Гузель Галимова
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ДТП со смертельным исходом произошло вечером 5 октября на 130-ом километре трассы А-121 «Сортавала» у города Приозерск в Ленобласти.

По предварительным данным, водитель мопеда столкнулся с попутно двигавшейся по трассе Kia Rio. От удара байк вылетел на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с Renault Megane.

Водитель мопеда погиб в ДТП с двумя легковушками у Приозерска сортавала, Приозерск, погиб водитель, Ленобласть, ДТП
Водитель мопеда погиб в ДТП с двумя легковушками у Приозерска сортавала, Приозерск, погиб водитель, Ленобласть, ДТП
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВК

От полученных травм водитель мопеда скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается.

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05.10.2021 169
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