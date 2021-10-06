Водитель мопеда погиб в ДТП с двумя легковушками у Приозерска

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 5 октября на 130-ом километре трассы А-121 «Сортавала» у города Приозерск в Ленобласти.

По предварительным данным, водитель мопеда столкнулся с попутно двигавшейся по трассе Kia Rio. От удара байк вылетел на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с Renault Megane.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВК

От полученных травм водитель мопеда скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается.