Путин поддержал предложение учителя из Агалатово о создании образовательной госплатформы

Учитель Агалатовского центра образования Мария Тимченко на встрече с Владимиром Путиным предложила создать единую государственную образовательную платформу.

«Будем откровенны, в интернете сейчас можно найти что угодно. И не всегда эта информация актуальна, не содержит ошибок, понятна и даже безопасна. Потому что меня как учителя беспокоит, в первую очередь, безопасность моих учеников», — заявила педагог.

Путин согласился с Марией Тимченко и отметил, что школы должны прийти к единообразию в этой сфере и пользоваться государственной платформой.

Пообщаться с главой государства в режиме онлайн смогли лауреаты и финалисты Всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе и сельские педагоги.

Напомним, Мария Тимченко стала лауреатом конкурса «Учитель года России-2021». Она получила специальный приз в номинациях «За мастерство в использовании информационно-коммуникационных технологий в школе» и «За бережное отношение к живому великорусскому языку».