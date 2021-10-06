В Ленобласти выявили 249 новых зараженных коронавирусом — данные на 6 октября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 249 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 6 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Анисимово (+1), Галично (+1) .

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+3), Бегуницы (+1), Торосово (+4), п. Курск (+1), Большая Вруда (+1), Полобицы (+1), Будино (+1) .

Волховский район: Волхов (+8), Колчаново (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1), Нурма (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+25), Всеволожск (+5), Кудрово (+16), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+6), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+1), массив Углово, СНТ Бабино (+1), Рахья (+1), Новое Токсово (+1), Кальтино (+1) .

Выборгский район: Выборг (+14), Глебычево (+1), Приморск (+1), Каменка (+1), Лесогорский (+1), Отрадное (+1), Красная Долина (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+7), Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+3), Дивенский (+3), Коммунар (+3), Шпаньково (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), Дружная Горка (+1), Нижняя (+1), Лукаши (+1), Дылицы (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Ополье (+1), Именицы (+1), Керстово (+1) .

Киришский район: Кириши (+14), Глажево (+1), Пчевжа (+3) .

Кировский район: Кировск (+1), Приладожский (+1), Назия (+1), Старая Малукса (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+1), Доможирово (+1) .

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Лаголово (+2), Пески (+1).

Лужский район: Луга (+6), Заклинье (+1), Оредеж (+1), Скреблово (+2), Саба (+1), Тёсово-4 (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+6), Вознесенье (+2) .

Сланцевский район: Сланцы (+20), Гостицы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+9).

Тосненский район: Тосно (+7), Тельмана (+3), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Новолисино (+2), Тарасово (+1), Рябово (+1), с. Ушаки (+1), Красный Бор (+2), Ям-Ижора (+1) .