Прекрасное звездное небо запечатлели в Кронштадте

Над Кронштадтом ночью наблюдали звездное небо.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Очевидцам удалось заснять звезды на форте Тотлебен в эти выходные. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
Отмечается, что ясная погода позволила запечатлеть даже Млечный путь.
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01.10.2021 214