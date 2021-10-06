Прекрасное звездное небо запечатлели в Кронштадте

Над Кронштадтом ночью наблюдали звездное небо.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto

Очевидцам удалось заснять звезды на форте Тотлебен в эти выходные. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Отмечается, что ясная погода позволила запечатлеть даже Млечный путь.