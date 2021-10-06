В Госдуме предложили ужесточить наказание за педофилию

Госдума уже в этом месяце может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за сексуальное насилие над детьми, инициативу поддерживают в большинстве фракций.

В начале сентября в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних. Если раньше педофил-рецидивист мог получить пожизненный срок за сексуальное насилие над ребенком младше 14 лет, то сейчас депутаты предлагают применять такое наказание за рецидив против любого несовершеннолетнего. Об этом пишут «Известия».

Как сообщили во фракции «Единая Россия», партия поддержит документ, так как считает, что разница в возрасте несовершеннолетних не должна влиять на меру наказания.

— Такого рода преступления не заслуживают никаких поблажек, поэтому подход к ним должен быть максимально жестким, — заявил первый зампред фракции Адальби Шхагошев, добавив, что, по статистике, нынешняя мера наказания не останавливает преступников.