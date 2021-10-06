В Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль кино северных стран

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Недели Северных стран». На фестивале покажут лучшие документальные и игровые фильмы последних лет из пяти стран.

Кинофестиваль стартует 6 октября. Откроют кинофорум два фильма от режиссеров из Финляндии — «Как убить облака» и «Хелене». В программе фестиваля также фильмы «Даниэль», «Чартер», «Хутор», «Гритт».

Площадкой кинопоказов станет кинотеатр «Аврора».

Помимо основной программы, зрителям покажут фильмы об экологии, созданные в сотрудничестве с международным фестивалем документального кино Ecocup.

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В программе фестиваля также научные события, мероприятия из области искусства, литературы и урбанистики.