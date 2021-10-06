Дети-сироты из Ленобласти — студенты колледжей получат губернаторскую стипендию

Губернатор Ленобласти подписал постановлении о выплате стипендии одаренным детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных колледжах и техникумах

Ежемесячная стипендия в размере 3000 рублей назначается на период с 1 сентября 2021 года по 31 января 2022 года по результатам второго семестра 2020-2021 учебного года. Подробнее можно узнать на сайте.

Ранее глава региона подписал распоряжение о назначении именной стипендии для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся в государственных вузах.

Ранее в Приозерском районе прошла церемония вручения ключей от новых квартир четырем детям-сиротам. Также дети-сироты теперь имеют право на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджета Ленобласти в пределах установленной квоты.