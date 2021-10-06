Гатчинский парк постепенно начинает готовиться к зиме. В связи с этим павильоны Дворцового парка будут работать последнюю неделю.

Так, 11 октября до весны закроются Павильон Венеры и Березовый домик, а также Собственный сад.

Желающим успеть посетить эти объекты напомнили, что Павильон Венеры и Березовый домик открыты с 11:00 до 19:00, а Собственный сад — с 10:00 до 18:00. Кассы закрывается заранее за полчаса-час.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге на ремонт закрывают Медный всадник. Работы будут идти больше полугода.