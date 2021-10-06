Правительство Ленобласти обзаведется тремя новыми иномарками за 5 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Автопарк правительства Ленинградской области пополнится новыми иномарками. Стоимость каждой составит порядка 1,5 млн рублей.

На 19 октября запланировано проведение электронного аукциона на приобретение и поставку трех легковушек для правительства Ленобласти, сообщают 47news со ссылкой на портал госзакупок. Начальная цена контракта составила 5 миллионов 268 тысяч рублей.

На данный момент заказчик получил разрешение на покупку Toyota Corolla. В документе указано, что стоимость машины составит 1 миллион 780 тысяч рублей.

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