Правительство Ленобласти обзаведется тремя новыми иномарками за 5 млн рублей

Автопарк правительства Ленинградской области пополнится новыми иномарками. Стоимость каждой составит порядка 1,5 млн рублей.
На 19 октября запланировано проведение электронного аукциона на приобретение и поставку трех легковушек для правительства Ленобласти, сообщают 47news со ссылкой на портал госзакупок. Начальная цена контракта составила 5 миллионов 268 тысяч рублей.
На данный момент заказчик получил разрешение на покупку Toyota Corolla. В документе указано, что стоимость машины составит 1 миллион 780 тысяч рублей.
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04.10.2021 134