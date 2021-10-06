Северо-западная таможня пополнила федеральный бюджет на 72,5 млрд рублей

Северо-западная таможня опубликовала данные касаемо взимания в федеральный бюджет России таможенных и иных платежей. Сумма, как и всегда, колоссальна.

Об этом в среду, 6 октября, сообщается на сайте пресс-службы ведомства. Так, за сентябрь 2021 года в бюджет Российской Федерации поступило платежей на сумму 72,42 млрд рублей. Из них 66,54 млрд рублей пришлось на импортируемые товары, а на экспортируемые 5,14 млрд рублей.

Основной объем взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (67,89%) и Северо-Западную электронную (31,89%) таможни, — уточняют в ведомстве.