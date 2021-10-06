Временный госпиталь в «Ленэкспо» расширяется путем расконсервации с крупнейшего в комплексе седьмого павильона. Там организуют 400 коек с возможностью увеличения.

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Павильон будет принимать пациентов с легким течением COVID-19. Во время прошлых подъемов заболеваемости это часто были студенты из общежитий и жители коммунальных квартир.

Также продолжает работу пятый павильон для среднетяжелых и тяжелых пациентов. Из 295 коек там заняты 245.

Редакция ivbg.ru напоминает: временный стационар на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» впервые был развернут в апреле 2020 года.