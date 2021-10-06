Фонтаны на Васильевском острове и Петроградской стороне открылись после реконструкции – фото

Фонтан на Малом проспекте Васильевского острова и фонтан «Скрипка-женщина» на Каменноостровском проспекте открылись после реконструкции.

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Помимо реконструкции фонтана на Малом проспекте была благоустроена территория вокруг: высажены деревья и кусты, восстановлен газон, организованы дорожки, установлены урны, скамейки и светильники.

В рамках реконструкции фонтана «Скрипка-женщина» в чашу фонтана были установлены подводные светильники для подсветки водных потоков.

Фото: пресс-служба Смольного