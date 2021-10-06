В сеть слиты доходы стримеров Twitch

В сеть была слита база данных на 125 ГБ с доходами известных Twitch-стримеров и исходным кодом платформы.
Так, за три года доход стримера CriticalRole составил более $9,6 млн, за ним следует xQcOW, который заработал $8,4 млн, а sammit1g— более $5,8 млн.
По словам опубликовавшего информацию хакера, он сделал это для стимулирования дальнейшего развития конкуренции в сфере потокового онлайн-видео, а также увеличения количества сбоев.
Он также отметил, что считает сообщество Twitch «отвратительной и токсичной выгребной ямой».
Кроме того, злоумышленник слил внутренние SDK [software development kit — комплект для разработки программного обеспечения] и инструменты Twitch, а также исходный код магазина игр от Amazon Game Studios под названием Vapor.
Пользователи предполагают, что в базе также могут оказаться пароли от аккаунтов пользователей площадки. По словам хакера, это лишь первая часть утечки.