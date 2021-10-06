Киришский лицей и Ломоносовская школа получили премии по полмиллиона рублей

Лучшие учебные заведения 47 региона отметили денежными премиями на областном празднике ко Дню учителя.

Победителем конкурса в номинации «Городская школа» в 2021 году стал Киришский лицей, лауреатом — Волосовская средняя общеобразовательная школа №1, получившая 300 тысяч рублей на развитие школы.

Лучшей сельской школой в 2021 году была признана Ломоносовская школа №3 (500 тысяч рублей), лауреатом — Красноозерненская основная общеобразовательная школа Приозерского района (300 тысяч рублей).

Лучшим садом в этом году был признан детский сад №12 Соснового Бора (500 тысяч рублей), а лауреатом — детский сад «Радуга» города Тихвин (300 тысяч рублей).

Отметим, что троим педагогам ко Дню учителя присудили звание «Почетный учитель». А учитель информатики и математики Агалатовского центра образования Мария Тимченко в этом году стала лауреатом конкурса «Учитель года России – 2021».