В Ленобласти на пяти федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 7 октября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 68-74 левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;
- км 25 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 42 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;
- км 110-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 20:00, отсыпка откосной части плодородным грунтом;
- км 110-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, скашивание травы механизированным способом.
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06.10.2021 99
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480-486 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.