В Киришах двое мужчин избили девушку в кафе

В Киришском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые избили девушку.

Инцидент произошел вечером 5 октября. Патрульные получили информацию, что в кафе на улице Романтиков в Киришах началась перепалка. Выяснилось, что между двумя мужчинами и девушкой возник конфликт, в ходе которого они ударили потерпевшую по лицу.

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Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и передали их полицейским, сообщили в пресс-службе УВО.