В городском парке Каменногорска в Выборгском районе Ленобласти появились необычные арт-объекты — полигональные скульптуры лесных обитателей. Фигуры составлены из многочисленных граней.

Фото: здесь и далее пресс-служба администрации Выборгского района ЛО

Парк также в рамках благоустройства оборудовали «умными» светильниками, которые экономят электроэнергию за счет регулировки уровня освещения. Все дорожки в парке заасфальтировали и установили изящные мостики. Реконструировали практически не действующую ранее систему водоотведения, сообщили в местной администрации.