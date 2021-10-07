Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В городском парке Каменногорска в Выборгском районе Ленобласти появились необычные арт-объекты — полигональные скульптуры лесных обитателей. Фигуры составлены из многочисленных граней.

Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Фото: здесь и далее пресс-служба администрации Выборгского района ЛО

Парк также в рамках благоустройства оборудовали «умными» светильниками, которые экономят электроэнергию за счет регулировки уровня освещения. Все дорожки в парке заасфальтировали и установили изящные мостики. Реконструировали практически не действующую ранее систему водоотведения, сообщили в местной администрации.

Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Вам будет интересно
Городской парк в Каменногорске украсили полигональные скульптуры лесных обитателей Ленобласть, Камменогорск, Выборгский район, благоустройство
Благоустройство Свирской набережной в Вознесенье подходит к концу — фото
На участке обустроили велодорожку и установили опоры освещения, восстановили зону вокруг стелы и якоря. Остались работы по устройству променада у...
16.09.2021 273
Автор