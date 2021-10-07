В городском парке Каменногорска в Выборгском районе Ленобласти появились необычные арт-объекты — полигональные скульптуры лесных обитателей. Фигуры составлены из многочисленных граней.
Фото: здесь и далее пресс-служба администрации Выборгского района ЛО
Парк также в рамках благоустройства оборудовали «умными» светильниками, которые экономят электроэнергию за счет регулировки уровня освещения. Все дорожки в парке заасфальтировали и установили изящные мостики. Реконструировали практически не действующую ранее систему водоотведения, сообщили в местной администрации.
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16.09.2021 273