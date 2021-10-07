253 новых случая коронавируса подтвердили в Ленобласти — данные на 7 октября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 253 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 7 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+5).

Волосовский район: Волосово (+4), Каськово (+3), Терпилицы (+1), Торосово (+2), п. Курск (+3), Большое Кикерино (+1), Будино (+2), Рабитицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+8), Колчаново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+25), Всеволожск (+9), Кудрово (+11), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Романовка (+2), Бугры (+6), Ириновка (+2), Павлово (+2), Васкелово (+1), Касимово (+1), Елизаветинка (+1), Рохма (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+19), Перово (+1), Гончарово (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+2), Лесогорский (+1), Красная Долина (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+14), Рождествено (+1), Сокколово (+1), Войсковицы (+1), Холоповицы (+1), Вырица (+5), Малое Верево (+1), Белогорка (+1), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Сабры (+1), Антропшино (+1), Нестерково (+1), Ижора (Елизаветинское с/п) (+1), Куйдузи (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Котельский (+1), пос. при ст. Тикопись (+1), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+10), Тихорицы (+2), Оснички (+1) .

Кировский район: Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Синявино (+1), Мга (+3) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Мошкино (+1) .

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+3), Ропша (+1), Большая Ижора (+1), Виллози (+1), Лебяжье (+1), Кипень (+1), Сойкино (+1), Райкузи (+1).

Лужский район: Луга (+5), Низовская (+1).

Приозерский район: Приозерск (+1), Плодовое (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+8) .

Тихвинский район: Тихвин (+9), Шугозеро (+1), Ганьково (+1) .

Тосненский район: Тосно (+3), Ульяновка (+1), Тарасово (+1), Федоровское (+2), Рябово (+2), с. Ушаки (+2), Красный Бор (+3), Староселье (+1) .