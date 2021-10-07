МВД утвердило новые правила выезда детей за границу

Автор: Александр Селиванов
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Родители могут указать, в какие страны они запрещают выезжать своим детям.

МВД России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь родители смогут указать, в какие страны они не разрешают своим детям выезжать и на какой период.

Также теперь регламентируется отзыв заявления о несогласии на выезд ребенка. Чтобы отозвать заявление, нужно прийти в территориальный орган МВД.

Запрет будет проверяться на пограничном контроле.

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