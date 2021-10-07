Экипаж вертолёта Ми-8, упавшего в Ленобласти, наградили посмертно

Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным. Погибшие летчики награждены орденами Мужества.

Об этом в своём Telegram-канале написал депутат ГД Александр Хинштейн в этот четверг, 7 октября. Речь идёт о лётчиках Росгвардии – Николае Мулюкине, Рамиле Сулейманове и Денисе Куликове.

Также депутат сообщил, что на месте крушения вертолёта будет установлен памятный обелиск.

Напомним, катастрофа произошла 24 июня недалеко от деревни Корпикюля в Гатчинском районе. Трагедия унесла жизни троих человек. Ранее мы публиковали кадры с места крушения вертолета.