Экипаж вертолёта Ми-8, упавшего в Ленобласти, наградили посмертно

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным. Погибшие летчики награждены орденами Мужества. 

Об этом в своём Telegram-канале написал депутат ГД Александр Хинштейн в этот четверг, 7 октября. Речь идёт о лётчиках Росгвардии – Николае Мулюкине, Рамиле Сулейманове и Денисе Куликове.

Также депутат сообщил, что на месте крушения вертолёта будет установлен памятный обелиск.

Напомним, катастрофа произошла 24 июня недалеко от деревни Корпикюля в Гатчинском районе. Трагедия унесла жизни троих человек. Ранее мы публиковали кадры с места крушения вертолета.

Экипаж вертолёта Ми-8, упавшего в Ленобласти, наградили посмертно упал вертолет, путин, орден Мужества, Ленобласть, крушение, Корпикюля, катастрофа, Гатчинский районФото: МЧС России
Экипаж вертолёта Ми-8, упавшего в Ленобласти, наградили посмертно упал вертолет, путин, орден Мужества, Ленобласть, крушение, Корпикюля, катастрофа, Гатчинский районФото: МЧС России
Экипаж вертолёта Ми-8, упавшего в Ленобласти, наградили посмертно упал вертолет, путин, орден Мужества, Ленобласть, крушение, Корпикюля, катастрофа, Гатчинский районФото: МЧС России
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