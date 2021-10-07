Видео: трубу с кипятком прорвало у школы в Выборге. Службы ехали 40 минут

Очевидец прислал видео коммунальной аварии у школы № 7 в Выборге. Вода буквально выломала асфальтное покрытие.

Об этом сообщают в группе Интересные события в Выборге вечером, 7 октября.

Вот такое происходило возле 7-й школы. Службы вызывали неоднократно, подъехала только через 40 минут, — сообщил автор ролика.