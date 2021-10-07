Microsoft выпустило Windows 11, но россиянам советуют не торопиться с его установкой

Операционная система Windows 11 уже стала доступна пользователям по всему миру. Однако эксперты призывают некоторых владельцев компьютеров не торопиться с обновлением.

Как рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik, новая ОС может просто не подойти к вашему персональному компьютеру. Новая windows оказалась требовательной к «железу».

Важно проверить компьютер на готовность принять новую операционную систему. Если вы не хотите, чтобы ваш компьютер «тормозил», надо посмотреть требования к конфигурации устройства. В случае, если компьютер им соответствует, можно смело ставить…, — отметил эксперт.

Также Денис Кусков акцентирует внимание на целесообразности обновления — для рядового пользователя новая ОС не несет принципиально нового:

Думаю, что уже сейчас может быть переход на новую версию людей, которые более прогрессивные и любят все новое, для них целесообразно, для всех других – не принципиально.