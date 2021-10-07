Житель Русско-Высоцкого проведет в тюрьме 8 лет за убийство в пьяном угаре

Ломоносовский районный суд вынес приговор мужчине, убившему своего собутыльника в марте этого года.
Об этом вечером, 7 октября, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти.
Из материалов дела известно, что поводом к тяжкому преступлению послужила обыкновенная ссора в ходе распития алкоголя. В своей квартире обвиняемый нанес приятелю три сильных удара ножом в грудь, от чего тот скончался на месте.
Ближайшие 8 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.
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