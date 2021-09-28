Мгновенная карма: в Вистино водитель грузовика застрял в канаве во время сброса отходов в лесу

Под Кингисеппом не совсем сознательный водитель большегруза решил пойти легким путем и сбросить мусор в неположенном месте. Однако задумка пошла не по плану.

Кадр с места незаконного сброса мусора прислал очевидец. По его словам, сперва водитель высыпал камни и глину на дорогу, а оставшиеся отходы решил выгрузить в канаву, однако в итоге его машина застряла в углублении.

Примечательно, что водителя грузовика у места экологического «преступления» не было видно. Вероятно, он решил скрыться от камер. Однако профильным службам не составит труда найти владельца грузового авто — на нем присутствует реклама некой организации «ТракХолдинг». Имеют ли они отношение к этому инциденту, пока неизвестно.