Китайскую вакцину от Covid-19 будут производить в России

Начало производство вакцины под кодовым названием «Конвидеция» намечено на 2022 год. Сейчас биофармацевтическая компания «Петровакс» ждет регистрацию препарата в РФ.

Я думаю, что это [промышленное производство вакцины начнется] все-таки уже в следующем [году], — приводит ТАСС слова директора производственного комплекса компании Ларисы Духиной.

При этом уже до конца 2021 года предполагается начать производство валидационных серий вакцины.

Валидация — это проверка воспроизводимости процесса, это заверение в том, что, проведя три раза подряд одни и те же действия, ты получишь ожидаемый качественный результат, — уточнила Духина.

Ранее мы писали, что российская биотехнологическая компания Biocad уже начала первый этап тестирования собственной вакцины от коронавируса.