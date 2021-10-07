О группе «Король и шут» снимут сериал

Родственники покойного лидера «КиШа» Михаила «Горшка» Горшенева уже дали согласие на съёмку.

Об этом сообщает КиноПоиск в четверг, 7 октября.

Продюсером фильма станет Андрей «Князь» Князев, второй вокалист группы, который является автором большинства песен коллектива. Производством сериала займётся студия «Лига Фильм». Ранее эта студия занималась производством фильмов-концертов группы «На краю», «Ели мясо мужики» и «Праздник Скоморох».

Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут». Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто, — подчеркнул второй вокалист группы «Князь».

Известно, что сериал выйдет в следующем году. Он будет доступен для просмотра только на «КиноПоиске».