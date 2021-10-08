К концу года непродовольственные товары в России подорожают на 7,2%

К концу 2021 года в России больше всего подорожают непродовольственные товары.

Инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года. В среднем за год непродовольственные товары дорожают на 6,8%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции, подготовленный Минэкономразвития. В эту категорию товаров входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.

На втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). В ведомстве ожидают рост цен к концу года на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание составит 7%.

Тем временем в России зафиксирован очередной рост цен на продукты. За сентябрь особенно сильно заметен рост цен на помидоры, огурцы и яйца. Также эксперты предсказали повышение цен на сигареты до конца года.